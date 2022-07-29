جامعة القناة تفوز بالمركز الثانى فى مسابقة إيناكتس مصر المحلية لريادة الأعمال

الإسماعيلية- صبرى غانم

شاركت أسرة إيناكتس الإسماعيلية المركزية بجامعة قناة السويس، في المسابقة المحلية لإيناكتس مصر ضمن 44 جامعة حكومية وخاصة.

وأعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن تأهل الأسرة المركزية بالجامعة للمشاركة بالمسابقة الوطنية لإيناكتس مصر ضمن 28 فريقا من أصل 70 فريقا.

وأشاد رئيس الجامعة بالفريق الطلابي المشارك بالمسابقة؛ حيث فاز بالمركز الثاني في مسابقة أوراسكوم لريادة الأعمال والإبداع، والمركز الثاني في مسابقة بيبسيكو مصر لإعادة التدوير.

وأكد الدكتور مندور، أن الجامعة تقدم الدعم الكامل لأبنائها الطلاب الموهوبين من المبتكرين وأصحاب الأفكار الإبداعية، وتشجيعهم للمشاركة بتلك الأفكار في المسابقات المحلية والدولية بهدف تمكين الأفراد، ونشر فكرة العمل الحر وريادة الأعمال، وتقديم مشروعات تنموية من خلال هذه الأفكار من أجل رفع مستوى معيشة أفراد المجتمع.

شارك فريق طلاب إيناكتس جامعة قناة السويس بالمسابقة تحت إشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية الذي أشار إلى أهمية المشاركات الطلابية في الأنشطة المختلفة هو العنصر الفاعل في بناء شخصياتهم والتدريب الحقيقي الذي يعدهم للمستقبل.

يشرف على الفريق الدكتورة شيرين حافظ رائد أسرة إيناكتس بالجامعة، وياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية، ويقود الفريق الطالب كريم غبيش بكلية التجارة، ومعه كل من الطالب يحيى عبدالعليم كلية التجارة، والطالب شهاب الدين أحمد كلية الزراعة، والطالب إبراهيم طلعت حرب كلية الهندسة.

كما رافق الفريق طارق شاهين مشرفا إداريًا من الإدارة العامة لرعاية الشباب، وتقوم فكرة المشروع الذي شارك به فريق الجامعة على استخدام وإعادة تدوير ريش الطيور بعد معالجته وتعقيمه جيدًا في تصنيع منتجات صديقة للبيئة وقابلة للتحلل، بدون استخدام أي مواد كيميائية في مكوناتها.

جدير بالذكر، أن مسابقة إيناكتس هي مسابقة دولية، ومحليةيشارك بها طلاب الجامعات الحكومية والخاصة لتقديم نتائج مشروعاتهم التنموية وفقا للمعايير التحكيمية المتمثلة في ريادة الأعمال والابتكار والتنمية المستدامة وشارك بالمسابقة الوطنية هذا العام 2022 حوالي 1200 طالب وطالبة يمثلون 44 جامعة مصرية حكومية وخاصة، وحضرها 120من رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية والبنك المركزي المصري، كما تشهد المسابقة اختيار الجامعة التي ستمثل مصر في المسابقة الدولية في بورتوريكو خلال الفترةمن 3 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل.