تنفيذ 4 حالات إزالة لتعديات بمساحة 3 قراريط و 8 أسهم بالمحلة بالغربية.. صور

أضاف "الجروانى "أن الحملات شهدت ازالة قواعد و سملات خرسانية و رفع جميع القواعد التى تم تكسيرها من باطن الأرض و فرشات خرسانية و مبانى بالبلوك و الطوب الأحمر و تم رفع جميع الشدات الخشبية.

يذكر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة في البناء شارك في الحملة المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية و المهندس تامر عبد البارى إدارة بناء و تنمية القريه و المهندس محمد البطل حماية الأراضى بالإدارة الزراعية و عدد من قيادات الشرطة وبحضور رئيسة الوحدة المحلية لقرية شبرابابل.