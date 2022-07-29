اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 02:21 م
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تنفيذ 4 حالات إزالة لتعديات بمساحة 3 قراريط و 8 أسهم بالمحلة بالغربية.. صور

الجمعة، 29 يوليه 2022 01:29 م
تنفيذ 4 حالات إزالة لتعديات بمساحة 3 قراريط و 8 أسهم بالمحلة بالغربية.. صور حملة إزالة بالمحلة
الغربية - عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم  شن حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد بالوحدة المحلية لقرية شبرابابل حيث تم إزالة 4 حالات تعدى بمساحة 3  قيراط و 8 سهم تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة. 

أضاف "الجروانى "أن الحملات شهدت ازالة قواعد و سملات خرسانية و رفع جميع القواعد التى تم تكسيرها من باطن الأرض و فرشات خرسانية و مبانى بالبلوك و الطوب الأحمر و تم رفع جميع الشدات الخشبية.
 
يذكر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة في البناء  شارك في الحملة المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية و المهندس تامر عبد البارى إدارة بناء و تنمية القريه و المهندس محمد البطل حماية الأراضى بالإدارة الزراعية و عدد من قيادات الشرطة وبحضور رئيسة الوحدة المحلية لقرية شبرابابل.
 
حملة إزالة بالمحلة (1)
حملة إزالة بالمحلة (1)

حملة إزالة بالمحلة (2)
حملة إزالة بالمحلة (2)

حملة إزالة بالمحلة (3)
حملة إزالة بالمحلة (3)

حملة إزالة بالمحلة (4)
حملة إزالة بالمحلة (4)

حملة إزالة بالمحلة (5)
حملة إزالة بالمحلة (5)

حملة إزالة بالمحلة (6)
حملة إزالة بالمحلة (6)

حملة إزالة بالمحلة (7)
حملة إزالة بالمحلة (7)

 


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