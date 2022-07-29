تموين الأقصر تحرر 17 محضر مخالفات تشمل مخابز وسجائر بدون فواتير

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار وبيع السلع بالسعر الرسمى ومراقبة السلع المدعمة من الدولة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وفى هذا الصدد قام رجال إدارة تموين بندر الأقصر بالمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، مما أسفر عن تحرير عدد 7 مخالفات تموينية بيانها كالآتي:- (مخبز 3 مخالفات مواصفات – مخبز 2 مخالفات عدم وجود سجل - مخبز 2 مخالفة عدم نظافة أدوات العجين).

أما فى إدارة تموين إسنا فقد تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، مما أسفر عن تحرير عدد 10 مخالفات تموينية بيانها كالآتي:- (ضبط عدد 140 علبة سجائر كليوباترا بدون فواتير - عدد 2 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة - عدد 3 محضر شهادة صحية - عدد 3 مخبز مواصفات – مخبز عدم إعطاء بون الصرف).

كما قامت إدارة تموين أرمنت، بمتابعة المخابز والأسواق ومصول الأقماح بناءً على التعليمات الصادرة من وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والتموينية، والتى أسفرت فى مجال عمل المخابز عن ضبط عدد 2 خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط مخبز أنتج خبز ناقص الوزن، أما فى الأسواق ومحصول الأقماح تم ضبط سجائر بوكس أزيد من السعر الرسمي، وضبط عدد 5 مخالفات عدم الإعلان عن الاسعار، وضبط عدد 2 مخالفة للمزارعين لعدم توريد كميات محصول الأقماح.





