تعرف على الدرجات العلمية لمعهد الرعاية والتربية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر معهد الرعاية والتربية، معهد كنسي قبطى أرثوذكسى تابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومقره الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالقاهرة.

ويعتبر الرئيس الأعلى للمعهد قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووكيل المعهد الأنبا موسى الأسقف العام للشباب.

ويعمل معهد الرعاية والتربية على إعداد رعاة كنسيين مفكرين وقادرين على ممارسة العمل الرعوى بكفاءة عالية، ملتزمين بمسئولية الرعاية. وتخريج كوادر قادرة على القيادة في كل مجالات العمل الرعوي وتطويره وتجديده.

ويمنح المعهد الدرجات العلمية التالية:

درجة دبلوم الدراسات العليا في الر عاية: وذلك بعد اجتياز عامين دراسيين كاملين.

درجة الماجستير: وذلك بعد اجتياز دراسة التمهيدي ماجستير واعداد ومناقشة رسالة علمية.

درجة الدكتوراه: وذلك بعد اجتياز دراسة التأهيلي دكتوراه واعداد ومناقشة رسالة علمية.