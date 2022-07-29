تحرير 268 محضرا لمزارعين لعدم توريدهم 2287 طن قمح للشون والصوامع بالأقصر

وأضاف وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن الحملات نجحت منذ بداية شهر يوليو الجارى وحتى الآن، فى تحرير 268 محضر ضد مزارعين للتصرف في كمية أقماح محلية قدرها 15253 أردب و8 كيلو قمح، وعدم توريدها للمطاحن بما يعادل 2287 طن و962 كيلو، كما تم تحرير المحاضر لضبط 4 طن و780 كيلو قمح لدى بعض تجار الأعلاف.

وأهابت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، بجميع المزارعين وموردى القمح المحلى لعام 2022، بضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، وكذلك الذين لم يقوموا بتوريد القمح واتضح وجود مساحات كبيرة تخص أشخاص بأنفسهم وامتنعوا عن التوريد، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه بلغت الكمية الموردة بموسم القمح الحالي حتى الآن، 26072 طن و178 كيلو قمح للشون والصوامع، حيث تواصل المديرية العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ أول ابريل لعام 2022م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، فى بيان صحفى، إن عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة تسير بشكل منتظم ومتابعة مكثفة من قبل المديرية، حيث أنه خلال الأيام الماضية بلغت الكمية الموردة 26072 طن و178 كيلو قمح للشون والصوامع، بجانب 79 طن و640 كيلو من خارج المحافظة تقاوى، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة استمرارية التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة المختصة لتوفير كافة السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية توريد موسم توريد القمح المحلي.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن، والمتوقع أن تصل نسبة توريد القمح إلى 100 % من السعة التخزينية، وتم تشكيل لجان استلام الأقماح المحلية وتفعيلها، وتم توريد كمية وبلغت الكمية الموردة 26072 طن و178 كيلو قمح للشون والصوامع.