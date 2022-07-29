وأضافت:" على خلفية عدد من الخطوات غير الودية من قبل المملكة المتحدة، والتي تهدف بشكل منهجي إلى إحداث أقصى قدر من الضرر للمواطنين والكيانات القانونية البيلاروسية ، تقرر خفض مستوى البعثة الدبلوماسية لبلدنا في لندن إلى قائم بالأعمال"، لافتة إلى أن استدعاء السفير لا يعني إغلاق قنوات الاتصال.