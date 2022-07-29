استدعت جمهورية بيلاروس سفيرها في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن هذا القرار يرجع إلى عدد من الخطوات غير الودية، التي اتخذتها لندن.
وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة :"إن التمثيل الدبلوماسي الكامل ستتم استعادته بعد ظهور سياسيين مسؤولين في الحكومة البريطانية".
وأضافت:" على خلفية عدد من الخطوات غير الودية من قبل المملكة المتحدة، والتي تهدف بشكل منهجي إلى إحداث أقصى قدر من الضرر للمواطنين والكيانات القانونية البيلاروسية ، تقرر خفض مستوى البعثة الدبلوماسية لبلدنا في لندن إلى قائم بالأعمال"، لافتة إلى أن استدعاء السفير لا يعني إغلاق قنوات الاتصال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة