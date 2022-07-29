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استدعت جمهورية بيلاروس سفيرها في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن هذا القرار يرجع إلى عدد من الخطوات غير الودية، التي اتخذتها لندن.

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة :"إن التمثيل الدبلوماسي الكامل ستتم استعادته بعد ظهور سياسيين مسؤولين في الحكومة البريطانية".