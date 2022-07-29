بيطرى الأقصر تستكمل حملات تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقص، فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، في مقر المديرية والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وفي هذا الصدد إنطلقت لجان التحصينات فى فعاليات الحملة لتحصين المواشي، والتي تشمل ما يلي:- (لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة العضايمة البيطرية-إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور دندراوى منصور الطبيب بادارة اسنا البيطرية - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة النمسا البيطرية-إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتورة.بسمة نادر الطبيبة بوحدة النمسا البيطرية - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة بندر الأقصر البيطرية-إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية ومشاركة طلاب الفرق النهائية لكلية الطب البيطرى - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية برئاسة الدكتور هيثم محمد رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة المحاميد البيطرية -إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور محمد عمر رئيس الوحدة البيطرية بالمحاميد، وعضوية الدكتور كيرلس لطفى رئيس قسم الابيديميولوجى بإدارة أرمنت البيطرية، لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لإدارة القرنة البيطرية برئاسة الدكتور إبراهيم رياض مدير إدارة القرنة البيطرية).

وتمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع لجان التحصينات، بالإضافة إلى التقصى والترصد الوبائي بجميع اللجان، وتوعية المواطنين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حرصا على صحة وسلامة الحيوانات الخاصة بهم، وتوعيتهم بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض الوبائية من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، كما تم خلال عمل اللجان تعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من هذة الامراض الوبائية وطرق التحكم والسيطرة على المرض،

وتستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى تنفيذ مهامها للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الاقصر، ولذلك تهيب مديرية الطب البيطرى بالأقصر بكافة المواطنين ومربى الماشية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها تحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.



بيطرى الأقصر تستكمل حملات تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية (1)



بيطرى الأقصر تستكمل حملات تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية (2)



بيطرى الأقصر تستكمل حملات تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية (3)



بيطرى الأقصر تستكمل حملات تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية (4)



بيطرى الأقصر تستكمل حملات تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية (5)



بيطرى الأقصر تستكمل حملات تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية (6)