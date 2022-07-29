وأوضحت الوكالة - وفقا لراديو بولندا الجمعة، أن البلاد استقبلت الخميس، نحو 23 ألفا و300 لاجئ وافد من أوكرانيا، مقابل 22 ألفا و500 لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر 19ر3 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا، وذلك منذ فبراير الماضي.

يشار إلى أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.