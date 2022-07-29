بسبب الانتخابات.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف شخصين و4 كيانات

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات ضد روسيا تستهدف فردين و4 كيانات بسبب التدخل في الانتخابات والقيام بهجمات سيبرانية.

وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "سيواجه عواقب" على ما تعتبره واشنطن جهودا روسية للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لصالح دونالد ترامب.

كما قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو تنظر بهدوء إلى تهديد واشنطن بفرض عقوبات جديدة بعد صدور تقرير للاستخبارات الأمريكية الثلاثاء يتهم روسيا بـ"التدخل" في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.