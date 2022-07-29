بريطانيا.. يوليو الشهر الأكثر جفافا فى البلاد منذ 111 عاما



وتظهر الأرقام أيضًا أن إنجلترا شهدت فترة جفاف امتدت ثمانية أشهر، من نوفمبر 2021 حتى يونيو 2022.



وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، كان شهر يوليو هو الشهر الأكثر جفافاً منذ عام 1984، والثامن في السجلات التي يعود تاريخها إلى عام 1836.



وأوضح رئيس المركز القومي للمعلومات المناخية التابع لمكتب الأرصاد الجوية مارك مكارثي، أن شهر شهر يوليو لم يكن وحده الشهر الجاف، فمنذ بداية العام، كانت جميع الأشهر - باستثناء فبراير - أكثر جفافاً من المتوسط المعهود في المملكة المتحدة.