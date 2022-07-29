اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 يوليه 2022 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق نشاط الكشافة ضمن فاعليات الكامب الصيفى لنقابة مهندسي الإسكندرية.. صور

الجمعة، 29 يوليه 2022 12:37 م
انطلاق نشاط الكشافة ضمن فاعليات الكامب الصيفى لنقابة مهندسي الإسكندرية.. صور فاعليات الكامب الصيفى لنقابة المهندسين بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت أنشطة فريق الكشافة فى نادى المهندسين بالإسكندرية، ضمن فاعليات ونشاط الكامب الصيفى الذى تنظمه نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت والذى يضم عددا من الأنشطة لأبناء المهندسين.

وقال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن فاعليات الكامب الصيفى تأتى للعام الثانى على التوالى بعد نجاح الموسم الاول مؤكدا أن نشاط الكشافة من أكثر الأنشطة المميزة التى يقبل عليها عدد كبير من أبناء المهندسين لما يحتويه من برنامج مميز لتنمية مهارات الاطفال المختلفة .

وأضاف أنه شارك حتى الآن فى نشاط الكشافة 80 طفل من أعمار مختلفة بدءا من 5سنوات حتى 15 عام ، مشيرًا إلى أن الفريق سيشارك فى مسابقة بالقاهرة خلال الفترة القادمة سيشارك فيها كافة المحافظات بالإضافة الى المشاركة فى معسكر بمرسى مطروح.

 

فاعليات الكامب الصيفى لنقابة المهندسين بالإسكندرية (1)
فاعليات الكامب الصيفى لنقابة المهندسين بالإسكندرية (1)

 

فاعليات الكامب الصيفى لنقابة المهندسين بالإسكندرية (2)
فاعليات الكامب الصيفى لنقابة المهندسين بالإسكندرية (2)

 

فاعليات الكامب الصيفى لنقابة المهندسين بالإسكندرية (3)
فاعليات الكامب الصيفى لنقابة المهندسين بالإسكندرية (3)

 

فاعليات الكامب الصيفى لنقابة المهندسين بالإسكندرية (4)
فاعليات الكامب الصيفى لنقابة المهندسين بالإسكندرية (4)

 

 


الاسكندرية

النقابات المهنية

نقابة المهندسين

نادى المهندسين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة