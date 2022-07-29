انطلاق نشاط الكشافة ضمن فاعليات الكامب الصيفى لنقابة مهندسي الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

انطلقت أنشطة فريق الكشافة فى نادى المهندسين بالإسكندرية، ضمن فاعليات ونشاط الكامب الصيفى الذى تنظمه نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت والذى يضم عددا من الأنشطة لأبناء المهندسين.

وقال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن فاعليات الكامب الصيفى تأتى للعام الثانى على التوالى بعد نجاح الموسم الاول مؤكدا أن نشاط الكشافة من أكثر الأنشطة المميزة التى يقبل عليها عدد كبير من أبناء المهندسين لما يحتويه من برنامج مميز لتنمية مهارات الاطفال المختلفة .

وأضاف أنه شارك حتى الآن فى نشاط الكشافة 80 طفل من أعمار مختلفة بدءا من 5سنوات حتى 15 عام ، مشيرًا إلى أن الفريق سيشارك فى مسابقة بالقاهرة خلال الفترة القادمة سيشارك فيها كافة المحافظات بالإضافة الى المشاركة فى معسكر بمرسى مطروح.



فاعليات الكامب الصيفى لنقابة المهندسين بالإسكندرية (1)



فاعليات الكامب الصيفى لنقابة المهندسين بالإسكندرية (2)



فاعليات الكامب الصيفى لنقابة المهندسين بالإسكندرية (3)