انتشال شخص والبحث عن آخر غرقا أثناء الاستحمام فى ترعة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية، من انتشال جثمان شخص غرق بإحدى الترع في مركز السادات بمحافظة المنوفية، وجارى انتشال جثمان شخص آخر، غرقا أثناء الاستحمام، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم عبد الحميد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية، من انتشال جثمان شخص غرق بإحدى الترع بمركز السادات بمحافظة المنوفية، وجارى انتشال أخرى غرقا أثناء الاستحمام ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.