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انتشال جثة غريق من ترعة قنتير بالشرقية

الجمعة، 29 يوليه 2022 11:56 ص
انتشال جثة غريق من ترعة قنتير بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية، من انتشال جثة شاب غريق من مياه ترعة قنتير، بدائرة مركز شرطة فاقوس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب غارق في مياه ترعة قنتير بناحية الكوبري الثاني الممتد فوق مياه الترعة في قرية قنتير التابعة لمركز شرطة فاقوس.
 
جرى انتشال الجثة، وتبين أنها للمدعو "م ص أ" 37 عامًا، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما تبين من التحريات الأولية أن الشاب قد تخلص من حياته  لمروره بحالة نفسية سيئة وأنه يتلقي العلاج النفسي بمستشفي العزازى، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.
 
 
 
 

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