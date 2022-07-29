النيابة تتحفظ على 13300 سيجارة مجهولة المصدر قبل بيعها في الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 13300 سيجارة مختلفة الأنواع وأجنبية الصنع أثناء شن حملة على محال بيع السجائر، تبين أنها مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات، قبل ترويجها بالأسواق والتربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز أصحاب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات على محلات لتجارة السجائر، لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى السلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.

وبتفتيشهم عثر على 665 علبة سجائر مختلفة الأنواع بإجمالى 13300 سيجارة بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.