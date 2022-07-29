اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 يوليه 2022 02:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المحكمة الإدارية بتونس: لم نتلق أى طعون على نتائج الاستفتاء على الدستور

الجمعة، 29 يوليه 2022 01:24 م
المحكمة الإدارية بتونس: لم نتلق أى طعون على نتائج الاستفتاء على الدستور الاستفتاء على الدستور فى تونس
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المحكمة الإدارية فى تونس، إنها لم تتلق أى طعون على نتائج الاستفتاء على الدستور، وفقا لما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن عملية تجميع النتائج الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد تمت طبقًا للقوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها.

وذكرت الهيئة، فى بيان توضيحى اليوم الأربعاء، أنها أعلنت النتائج الأولية الخاصة بالاستفتاء بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد للغرض والذي تلاه مباشرة عرض مفصل لمخرجات تجميع النتائج لكل الإدارات الفرعية، مشيرة إلى أن هذا العرض وجه لعموم الصحفيين ولجميع الأطراف.

وأضافت أنه طبقا للإجراءات المعمول بها تم نشر قرار النتائج الأولية وملحقاته، غير أنه تسرب خطأ مادي بإلحاق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته ويهم الهيئة التأكيد على أن النتائج التي أعلنتها صحيحة ولا تشوبها أي أخطاء وأنها نشرت جميع التفاصيل التي تم عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأولية.

وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أنه تم تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرسمي المعتمد، مؤكدة أن النتائج المصرح بها هي نتائج أولية وقابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة التي لها وحدها حق البت في صحتها.

 

Capture
 

 

 


الاستفتاء على الدستور

دستور تونس

الانتخابات في تونس

الانتخابات

استفتاء تونس



الموضوعات المتعلقة

دستور تونس الجديد خطوة على طريق استعادة الدولة فى كاريكاتير اليوم

الخميس، 28 يوليه 2022 05:32 م

العليا المستقلة للانتخابات فى تونس تقرر إعفاء رئيس ديوان الهيئة وعدد من الموظفين

الخميس، 28 يوليه 2022 05:13 م

هيئة الانتخابات بتونس: عملية تجميع نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد تمت طبقا للقوانين

الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:11 م

استفتاء دستور تونس.. كارت أحمر لـ"فلول الإخوان".. مؤشرات أولية تؤكد الموافقة.. إعلان النتائج 30 يوليو.. الجامعة العربية تشيد بالتنظيم.. والسفير التونسي لدى القاهرة: نعول على مصر فى مواصلة مسارنا الإصلاحي

الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة