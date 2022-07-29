الكشف وتوفير العلاج لـ1400 مواطن بأسوان مجانا ضمن "حياة كريمة"

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية الصحة والسكان بأسوان، قافلة طبية مجانية بقرية الطوناب التابعة لمركز ادفو شمال محافظة أسوان.

وقدمت القافلة الطبية، الخدمات الطبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

كما قامت القافلة الطبية، أيضا بخدمات التوعية شملت توعية الأهالي، بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة، بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي القافلة الطبية، ضمن فعاليات القوافل الطبية، التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات، بالقرى والنجوع، الأكثر احتياجاً، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة."

وذلك انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

كما تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سير العمل فى خطة القوافل الطبية والتي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة بأسوان، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

ومن جهته أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان في "تصريحات صحفية "بأن أعمال القافلة الطبية استمرت لمدة يومين حيث تم إجراء الكشف الطبى على ( 1400) مواطن ومواطنة ولفت وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أن القافلة الطبية المجانية بقرية الطوناب ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك بإشراف منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.