اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 يوليه 2022 06:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على 4 أشخاص أشعلوا النيران في سيارة مواطن بالغربية

الجمعة، 29 يوليه 2022 05:42 م
القبض على 4 أشخاص أشعلوا النيران في سيارة مواطن بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أضرم 4 أشخاص النيران في سيارة ربع نقل ملك شخص بقرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية بسبب الخلاف على تجارة الياسمين وتم ضبط المتهمين من بينهم شقيق صاحب السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
كان اللواء هانى عويس مدير امن الغربية قد تلقى اخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة ربع نقل أثناء توقفها أمام منزل شخص بالقرية.
 
وتم اخماد النيران ووجه صاحب السيارة الاتهامات لـ 4 أشخاص من بينهم شقيقه بسبب الخلاف على تجارة الياسمين تحرر المحضر 17717 لسنة 2022 جنح بسيون، و قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 

 


مدير امن الغربية

قرية نجريج

حريق

زهور الياسمين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة