القبض على 4 أشخاص أشعلوا النيران في سيارة مواطن بالغربية

كان اللواء هانى عويس مدير امن الغربية قد تلقى اخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة ربع نقل أثناء توقفها أمام منزل شخص بالقرية.

وتم اخماد النيران ووجه صاحب السيارة الاتهامات لـ 4 أشخاص من بينهم شقيقه بسبب الخلاف على تجارة الياسمين تحرر المحضر 17717 لسنة 2022 جنح بسيون، و قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.