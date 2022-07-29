القبض على 4 أشخاص أشعلوا النيران في سيارة مواطن بالغربية

أضرم 4 أشخاص النيران في سيارة ربع نقل ملك شخص بقرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية بسبب الخلاف على تجارة الياسمين وتم ضبط المتهمين من بينهم شقيق صاحب السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كان اللواء هانى عويس مدير امن الغربية قد تلقى اخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة ربع نقل أثناء توقفها أمام منزل شخص بالقرية.
وتم اخماد النيران ووجه صاحب السيارة الاتهامات لـ 4 أشخاص من بينهم شقيقه بسبب الخلاف على تجارة الياسمين تحرر المحضر 17717 لسنة 2022 جنح بسيون، و قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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