اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 01:58 ص
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القبض على المتهم بالشروع في قتل سائق في أبو النمرس

الجمعة، 29 يوليه 2022 01:40 ص
القبض على المتهم بالشروع في قتل سائق في أبو النمرس كلابش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالشروع في قتل سائق بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات مالية بينهما في أبو النمرس، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة سائق بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في منطقة أبو النمرس. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سائق توك توك شرع في قتل المجني عليه بالاعتداء عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما. 
 
بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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