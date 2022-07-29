الفنانة أمينة الصيرفى تسر الناظرين بمشروع تخرجها بمنحوتة فنية تجريدية.. صور

الدقهلية – مرام محمد

نجحت الفنانة أمينة الصيرفى خريجة قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، أن تضفي الفن والجمال بلمساتها الفنية الساحرة وأفكارها الإبداعية الخلاقة، بمشروع تخرج تجريدي وفلسفي مميز وفريد يحمل عنوان "الخط"، يسر الناظرين بتشكيل من الصاج والحديد والأكريليك.

وفي هذا الصدد، قالت أمينة لـ"اليوم السابع"، إنها أرادت أن تتميز في عملها بمشروع تخرج مختلف غير تقليدي، بعيد عن التصميمات الآدمية، ولهذا اتجهت إلى فن النحت التجريدي، خاصة وأنه من أكثر الفنون تميزا وصعوبة في التنفيذ، حيث يمتلك طابعا معنويا منظما، يبتعد في تفاصيله عن الوصف الدقيق لواقعية الأشياء أو طبيعتها، مشيرة إلى أنها اهتدت لأن تبرز عناصر التصميم وتجعل من كل عنصر مستقل عمل فني، ومن هنا بدأت بالخط معتمدة على خامات الحديد كخامة فضيلة ودائمة وقابله للتلوين، وخامة الأكريليك التي تضفي شفافية وخفة للعمل.

وتابعت أن موضوع الخطوط والدمج بين أكثر من خامة كخامة الحديد والصاج وخامة الأكريليك، والدمج والتضاد بين اللون الأسود القاتم والأحمر الشفاف، أضفى خفة وليونة وشفافية أكبر للعمل الذي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار.

ونجح خريجو قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، أن يتميزوا ويبدعوا بلمساتها الفنية وأفكارهم الإبداعية الخلاقة، من خلال تجسيد القيم والمشاكل المجتمعية، والواقع في أبهى صوره، وما تعيشه النفس البشرية من مشاعر وأحاسيس متداخلة ما بين الحزن والاضطراب والخوف من العزلة والألم والفرح، واستلهام صور من التراث المصري، تعكس علاقتهم بالواقع الراهن، وتبرز سعيهم للكشف عن حلول لتلك المشاكل والأزمات؛ معتمدين على الفن والإبداع كمخرج من الصراعات الإنسانية.

وكان الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب بجامعة المنصورة، قد تفقد معرض مشروعات تخرج الدفعة الرابعة فنون والدفعة الثانية عمارة بكلية الفنون الجميلة بالجامعة، وأشاد خلالها بالجهد المبذول من طلاب كلية الفنون الجميلة وأساتذتها لإقامة هذا المعرض، فضلا عن المستوى المتميز لطلاب الكلية والذى يعكس الحس الفني وارتفاع مستوى مهاراتهم.

وأشار الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، خلال تقييم مشاريع الخريجين، إلى أن هذا المعرض يتضمن 250 عمل فني بأقسام الجرافيك والتصوير والنحت والديكور، موضحا أن الأعمال الفنية تتناول كافة جوانب الحياة، حيث ناقشت أعمال الديكور المناطق السياحية والفنادق والنوادي، وركزت أعمال الجرافيك على التصميمات المطبوعة والموضوعات التجريبية، واهتمت أعمال النحت بالموضوعات الواقعية، واستعرضت أعمال الفنون التعبيرية السينما والتليفزيون والمسرح.