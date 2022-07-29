"العربية للأدوية" ترد على الجهاز المركزي للمحاسبات حول أسباب تراجع المبيعات

كتب هانى الحوتى

نشرت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، تقرير مراقب الحسابات ( الجهاز المركزي للمحاسبات ) عن الفحص المحدود للقوائم المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022، والرد عليها، وتضمنت أبرز 5 ملاحظات، وهي:

1- لم يتم تخفيض المبيعات بنحو 14.010 مليون جنيه، مقسمة بين 8.59 مليون جنيه قيمة فواتير بعض عملاء التصدير (468 ألف دولار) حيث لم يتم استلامها حتى تاريخ إعداد المركز المالي، و5.42 مليون جنيه دفعات محصلة من عملاء التصدير على بعض الفواتير، والتي لم يتم تسليم مشمول الفواتير للعملاء.

وردت الشركة، أن هذه الفواتير تم إصدارها بموجب أوامر توريد من العملاء، ونظرًا لظروف الشحن وظروف تدبير العملة في السودان والعراق واليمن تم التأخير في تسليم مشمولها ولم يتم تخفيض المبيعات بالفواتير المذكورة بعد التحقق من سداد قيمتها بالكامل والاتفاق على موعد الشحن والتسليم عند إعداد المركز المالي.

2- لم تتضمن إيرادات الفترة حتى 31 مارس عام 2022 (الإيرادات المتنوعة الأخرى) بنحو 518 ألف جنيه قيمة ما تم استخدامه من منحة اليونيدو آلات، والمنحة الألمانية إنشاءات وبيانها بين نحو 479 ألف جنيه ما تم استخدامه من منحة اليونيدو آلات، ونحو 39 ألف جنيه ما تم استخدامه من المنحة الألمانية استخدامه من المنحة الألمانية.

وأكدت الشركة، أنه بالنسبة للمنح يتم تسويتها في نهاية السنة المالية.

3-تم تحميل مصروفات الفترة بقيم تقديرية بلغت نحو 9.13 مليون جنيه وبيانها بين نحو 3,850 مليون جنية قيمة تقديرية لحوافز شهر مارس والساعات الإضافية، ونحو 1.8 مليون جنيه قيم تقديرية لعمولة البيع والدعاية عن شهور نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير وفبراير ومارس 2022، ونحو 670 ألف جنيه قيمة تقديرية لمقابل استهلاك الكهرباء والمياه عن شهر مارس 2022، ونحو 3,500 مليون جنيه قيمة تقديرية للدمغة الطبية على المبيعات عن الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 31 مارس عام 2022.

كما لم يتم تحميل مصروفات الفترة مبلغ 147 ألف جنيه قيمة الفرق بين قيمة تعويضات وغرامات للشركة المصرية لتجارة الأدوية المقدرة بنحو 300 ألف جنيه والمستحق خلال الفترة نحو 447 ألف جنيه.

وردت الشركة، بأنه سيتم تحميل الفترة بهذه المصروفات تقديريا تطبيقاً لمبدأ الحيطة والحذر لتحميل الفترة بما يخصها من مصروفات لحين إتمام الصرف الفعلي لبنود المصروفات وإجراء المطابقة مع الشركات.

4- تحميل الفترة بنحو 52 ألف جنية تمثل مصروفات لا تخص الفترة، حيث تبين تضمين المستند بقيمة إيجار مخزن القباري بالإسكندرية عن الفترة من 1 أبريل عام 2022 حتى 30 يونيو عام 2022.

وردت الشركة، بأنه سيتم مراعاة ذلك مستقبلًا.

5- حققت الشركة صافي ربح (بعد خصم الضرائب) بنحو 68.52 مليون جنيه بانخفاض نحو 12.709 مليون جنيه عن الفترة المثيلة والبالغة نحو 81.229 مليون جنيه، بين صافي مبيعات الفترة بلغت نحو 412 مليون جنيه بانخفاض نحو 8 ملايين جنيه عـن الفترة المقابلة البالغة نحو 420 مليون جنيه، وبانخفاض نحو 80 مليون جنيه عن مستهدف الفترة من المبيعات من إجمالي المبيعات المستهدفة البالغة نحو 655 مليون جنيه.

وردت الشركة، أن انخفاض صافي الربح يرجع لانخفاض صافي مبيعات الفترة وارتفاع تكلفة المبيعات، عدم تحقيق مستهدف مبيعات السوق المحلي بسبب ظروف السوق السائدة منذ ظهـور جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على مبيعات معظم شركات الأدوية ويظهر ذلك في انخفاض مسحوبات الموزعين الرئيسيين للشركة وهم الشركة المتحدة للصيادلة وشركة ابن سينا وشركة فارما أوفر سيز والشركة المصرية لتجارة الأدوية.

كما لم يتم توافر خامة ارجوتامين الخاصة بمستحضر امیجران أقراص لظروف خاصة بالشركة المنتجة للخامة (مورد وحيد ) منذ شهر مارس 2021 حيث يبلغ مستهدف المستحضر خلال الفترة نحو 55 مليون جنيه يرجع ارتفاع تكلفة المبيعات إلى زيادة أسعار سلاسل الإمداد بالإضافة إلى منح عملاء السوق المحلي خصومات إضافية وبوانص بضاعة بدون قيمة لمواجهة المنافسة الشرسة في السوق في ظل وجود مستحضرات مثيلة تتبع نفس السياسة.