السيطرة على حريق محدود بأحد البواخر النيلية بمدينة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

سيطرت الحماية المدنية بأسوان، صباح اليوم الجمعة، على حريق محدود شب فى باخرة نيلية أثناء رسوها بأحد المراسى فى مدينة أسوان، وتم نقل حالة إصابة واحدة نتيجة الحادث إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول بلاغ لغرقة عمليات الحماية المدنية بنشوب حريق بأحد البواخر النيلية الموجودة بأحد مراسى مدينة أسوان، وتم الدفع ب3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

وتبين أن الحريق شب فى مطبخ الباخرة وتمت السيطرة عليه قبل امتداد النيران لباقى غرف الباخرة، فيما أسفر الحريق عن إصابة أحد النزلاء بالباخرة ذو جنسية أجنبية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

