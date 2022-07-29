اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 02:20 م
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السفيرة الأمريكية فى أوكرانيا تطالب روسيا بتنفيذ اتفاق الحبوب

الجمعة، 29 يوليه 2022 01:19 م
السفيرة الأمريكية فى أوكرانيا تطالب روسيا بتنفيذ اتفاق الحبوب الحرب فى أوكرانيا
كتب الأمير نصرى

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طالبت السفيرة الأمريكية فى أوكرانيا، روسيا بالالتزام بتنفيذ اتفاق الحبوب، وفقا لما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق، أعلن الجيش الأوكرانى، الجمعة، أن عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى 40 ألفا و500 قتيل منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضى وحتى اليوم الموافق 29 يوليو.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن: "إجمالى خسائر العدو فى الفترة من 25 فبراير إلى 29 يوليو بلغ حوالى 40 ألفا و500 جندي".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1749 دبابة و3987 مركبة مدرعة و900 من النظم المدفعية و258 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و222 طائرة و190 مروحية و731 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و15 سفينة و2870 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 77 وحدة من المعدات الخاصة".

وأكد بيان هيئة الأركان العامة أن الجيش الروسى تكبد أكبر الخسائر فى اتجاه مدينة كريفى ريه الأوكرانية.

 

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