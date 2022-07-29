الرئيس الصربى: سنضطر للدخول فى حالة طوارئ بسبب الأزمة العالمية

بلجراد (أ ش أ)

قال الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، إن سلطات بلاده اضطرت بسبب الأزمة العالمية وتأثيرها على إمدادات الطاقة والغذاء، للدخول فى حالة الطوارئ بدءا من 1 أغسطس المقبل حتى 31 مارس 2023.

وأضاف فوتشيتش -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الجمعة، أنه " بداية من أغسطس وحتى نهاية مارس المقبل بالنسبة للدولة هناك حالة طوارئ، على الرغم من أننا لن نفرضها رسميا"، لافتا إلى أن ميزانية بلاده "تنزف"، لكي تتمكن من تغطية النفقات الإضافية في مجال توفير الطاقة وفي المجال الاجتماعي وغيرها.

وأوضح رئيس صربيا أن بلاده تتلقى الغاز بموجب عقد جديد مدته 3 سنوات مع شركة جازبروم الروسية، بسعر 350-370 دولارا لكل ألف متر مكعب، مشيرا إلى أن بلاده تضطر لشراء الكميات اللازمة المتبقية "مليار متر مكعب"، بسعر السوق، وتخصص لذلك 560 مليون يورو.