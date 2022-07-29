"التحول الرقمي ورؤية مصر 2030" رسالة ماجستير بمركز معلومات في جامعة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

حصل الباحث محمد عبد الفتاح الناظر بمركز معلومات جامعة الأقصر، على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع التوصية بتبادل الرسالة مع مراكز التعلم الإلكتروني ومراكز إنتاج المقررات الإلكترونية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في مناقشة علمية متميزة تضمنت الدكتورة زينب محمد أمين، أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية التربية النوعية سابقا _ جامعة المنيا والدكتورة إيمان صلاح الدين صالح، أستاذ تكنولوجيا التعليم المتفرغ - كلية التربية، جامعة حلوان، والدكتور أكرم فتحي مصطفى، أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم - كلية التربية النوعية، جامعة جنوب الوادي.

وجاءت الرسالة بعنوان "بناء مستودع رقمي لتنمية مهارات إنتاج وتطوير عناصر التعلم لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي"، حيث أكد الباحث ضرورة الاهتمام بتوفير مستودعات عناصر التعلم في المؤسسات الجامعية والتعليمية، وذلك تماشيًا مع التوجهات العالمية والقومية ورؤية مصر 2030، التي تشيد بالتحول الرقمي، وأسفرت نتائج البحث عن تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في تصميم وإنتاج عناصر التعلم الرقمية والوصول إلى مستوى الإتقان المطلوب.

وفي نفس السياق عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، جلسته رقم 14 برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، ووكلاء الكليات أعضاء المجلس، ووجه أعضاء المجلس في بداية الجلسة، الشكر للدكتور محمد محجوب، على مجهوداته المضنية في الارتقاء بالجامعة مثمنين دعمه المتواصل طوال فترة رئاسته للجامعة.

كما شكر أعضاء المجلس الدكتور السيد أبو دهب، على ما قدمه من مجهودات خلال فترة توليه وكالة كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهنأ المجلس الأستاذ الدكتور محمود النوبي بتوليه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووافق المجلس في جلسته على تشكيل لجنة مجابهة المخاطر والأزمات بالجامعة تمهيدًا لإعداد خطة المخاطر والأزمات بالجامعة، كما وافق المجلس على إنشاء وحدات الأزمات والكوارث بكليات الجامعة والبدء في إعداد اللائحة الداخلية لتلك الوحدات.



التحول الرقمى ورؤية مصر 2030 رسالة ماجستير بجامعة الأقصر



التحول الرقمى ورؤية مصر 2030 رسالة ماجستير بجامعة الأقصر