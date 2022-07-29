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البيت الأبيض: بايدن لم يتطرق خلال محادثاته الهاتفية مع رئيس الصين لتحديد سقف أسعار للنفط الروسي

الجمعة، 29 يوليه 2022 03:00 ص
البيت الأبيض: بايدن لم يتطرق خلال محادثاته الهاتفية مع رئيس الصين لتحديد سقف أسعار للنفط الروسي الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن، لم يتطرق خلال محادثاته الهاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية: "لم تُطرح مسألة وضع حد لسعر النفط الروسي بأي شكل من الأشكال خلال المحادثة بين الزعيمين".

وصرح بايدن في وقت سابق بأن وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيسمح للولايات المتحدة بخفض أسعار الوقود في البلاد.

ومن جهته أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا لن تصدر النفط إلى الأسواق العالمية بأسعار يحدد الغرب سقفها، وإن كان ذلك سيكبدها الخسائر.


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