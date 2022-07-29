البنك الإسلامى للتنمية: حزمة بـ10.54 مليار دولار لمواجهة أزمة الأمن الغذائى العالمية

كتب محمد أسعد

عقدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اجتماعاً مشتركاً استثنائياً لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية ، ومجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية (ISFD) ، ومجلس إدارة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) ، برئاسة رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة المجموعة د.محمد الجاسر.

وذكرت المجموعة في بيان صادر عنها الموافقة على حزمة بقيمة 10.54 مليار دولار أمريكي لبرنامج الاستجابة الشاملة للأمن الغذائي (FSRP) التي ستدعم البلدان الأعضاء في معالجة أزمة الغذاء المستمرة ، وأهم من ذلك، زيادة جهود المجموعة المستمرة للمساهمة في تعزيز قدرة أعضائها على الصمود في وجه الصدمات الناتجة عن مشكلة الأمن الغذائي في المستقبل.

وكجزء من الحزمة الشاملة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، سيساهم البنك بما يصل إلى 5.7 مليار دولار أمريكي في تمويل إجمالي للبلدان الأعضاء ، بما في ذلك موافقات جديدة بقيمة 4 مليار دولار أمريكي وصرف عاجل للمشاريع القائمة بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك ، كجزء من منهج "مجموعة واحدة - هدف واحد" ، يتضمن البرنامج مساهمات كبيرة ومباشرة من قبل كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على النحو التالي: (1) المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: 4.5 مليار دولار أمريكي لتمويل التجارة ؛ '2` المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص: 269 مليون دولار أمريكي لعمليات تنمية القطاع الخاص ؛ (3) صندوق التضامن الإسلامي للتنمية: 75 مليون دولار أمريكي في شكل قروض ومنح وموارد رأسمالية ؛ (4) المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: 500 مليون دولار أمريكي لتغطية التأمين السياسي والائتماني. ولاستكمال الحزمة المالية لمجموعة البنك، سيوفر معهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBi) البيانات الهامة والتحليلات وتقديم الدعم عن طريق المعلومات لاتخاذ القرارات الفعالة والمؤثرة.

ولبدء البرنامج ، من المتوقع أن توفر حزمة التمويل تمويلًا فوريًا يصل إلى 3.2 مليار دولار أمريكي (خلال فترة 18 شهرًا القادمة) للتدخلات قصيرة الأجل من خلال توفير (1) الإمدادات الغذائية والزراعية الطارئة و (2) الحماية الاجتماعية ودعم سبل العيش لأكثر السكان ضعفا.

وسينصب التركيز الأساسي للبرنامج والجزء الأكبر من غلاف التمويل البالغ 7.3 مليار دولار أمريكي المتبقي ، والذي سيمتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، على تطوير تدخلات مبتكرة متوسطة وطويلة الأجل لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية والأسباب الجذرية لمشكلة انعدام الأمن الغذائي في الدول الأعضاء، وهي تشمل انخفاض الإنتاجية ، والفقر الريفي ، وتغير المناخ ، وضعف مرونة النظم الزراعية والغذائية الإقليمية والوطنية من خلال ست مبادرات رئيسية: (1) بناء القدرة الزراعية على التكيف مع تغير المناخ ؛ (2) سلاسل قيمة الأغذية والمدخلات؛ (3) إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة والوصول إلى الأسواق؛ (4) دعم سبل العيش الريفية؛ (5) تنمية الثروة الحيوانية والسمكية (6) بناء أنظمة إمدادات غذائية مرنة.

ويبلغ إجمالي الدعم التمويلي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للزراعة والأمن الغذائي حاليًا 20.6 مليار دولار أمريكي ، تشمل 1538 عملية.

الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) هو بنك تنمية متعدد الأطراف يعمل على المساعدة في تغيير مشهد التنمية البشرية الشاملة من خلال تحسين حياة الناس في البلدان الأعضاء ، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وإحداث تأثير على نطاق واسع.

يجمع البنك الإسلامي للتنمية 57 دولة عضو في أربع قارات ومجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء ، مما يمس حياة 1 من كل 5 من سكان العالم.

يعد البنك الإسلامي للتنمية أحد أكثر بنوك التنمية متعددة الأطراف نشاطًا في العالم ، ويتميز بريادته العالمية في التمويل الإسلامي وهو يوفر التمويل والخبرة والمعرفة ويبني شراكات للنهوض بالتنمية المستدامة.

ويتفرد البنك بأن كامل عضويته من دول الجنوب والتي تتمدد عبر عدة قارات ، مما أسهم في دعم للتعاون بين بلدان الجنوب لتحديد حلول تنموية هادفة ومعالجة الاحتياجات والأولويات التنموية الخاصة بالعالم الإسلامي.

تأسس البنك في عام 1974 ، وقد تطور من كيان واحد إلى مجموعة نشطة من خمسة كيانات هي بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية ، تضم المجموعة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) ، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) ، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBi) ، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (ITFC)