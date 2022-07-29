"الإنقاذ النهرى" يستخرج جثمان عامل من مياه بلقاس في الدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية منذ قليل، من استخراج جثمان عامل فى العقد الخامس من عمره، وذلك بعد سقوطه داخل المياه بمدينة بلقاس بالدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بتلقى إشارة من مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود بلاغ من الأهالى بسقوط شاب بالمياه وعدم تمكن الأهالى من استخراجه.

على الفور تم تشكيل قوة من الإنقاذ النهرى بقيادة الرائد أحمد صبرى، رئيس الإنقاذ النهرى والنقيب إبراهيم هلال وكيل الإنقاذ النهرى بالدقهلية، الأمين تامر رفعت، والأمين عبداللطيف محمد عبداللطيف، والامين محسن سيف غازي، والأمين عادل سعد عوض.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى فور وصولهم من انتشال جثمان السيد إبراهيم السيد الغريب، 42 عاما، عامل، مقيم عزبة جاد التابعة لمركز ومدينة بلقاس بالدقهلية.

تم نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى بلقاس المركزى عبر سيارة الإسعاف الخاصة بالمستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وتحويلة النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستخراج تصريح الدفن للمتوفي.