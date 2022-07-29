اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 09:12 م
أكرم القصاص
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الإمارات: جهود متواصلة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في المناطق الشرقية

الجمعة، 29 يوليه 2022 08:02 م
الإمارات: جهود متواصلة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في المناطق الشرقية فيضان - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت وزارة الداخلية الإماراتية أن العمل والجهود متواصلة بين جميع الجهات المعنية للعودة التدريجية إلى التعافي من آثار وتداعيات الأمطار والرياح وتقلبات الطقس الأخيرة، وما نتج عنه من أضرار وخروج عدد من القاطنين إلى مراكز الإيواء التي قدمتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ مشيرة إلى عودة 80% من المتضررين إلى بيوتهم بعد تأمينها من قبل الجهات المختصة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة وأوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة، حول التطورات والتحديثات المتعلقة بعمليات الإنقاذ والمساعدة في المناطق المتضررة من الأحوال الجوية غير الاعتيادية، التي مرت بها عدد من مناطق دولة الإمارات؛ لا سيما في الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة.

وأشار البيان إلى أسف الوزارة بوفاة 7 أشخاص من جنسيات آسيوية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي المتوفين.

وأكد البيان استمرار الجهود وتضافر جميع الجهات بروح الفريق الواحد للعودة التدريجية واستعادة الحياة الطبيعية، وفتح الطرق المغلقة، مشيرا إلا أنه لم يتبق إلا طريق واحد مغلق، وجاري العمل على سحب المياه لإعادته لحالته الطبيعية، مع بذل جهود خاصة لتأمين عودة المتضررين إلى منازلهم بعد تأمينها، وقد بذلت الجهات المختصة من الشرطة المجتمعية جهوداً حثيثة في تقديم الدعم النفسي للمتضررين.

 


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