اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 08:25 م
أكرم القصاص
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الإدعاء الأوكراني يفتح تحقيقًا في الهجوم على سجن بمنطقة "دونيتسك"

الجمعة، 29 يوليه 2022 08:02 م
الإدعاء الأوكراني يفتح تحقيقًا في الهجوم على سجن بمنطقة "دونيتسك" قوات دونيتسك- أرشيفية
أ ش أ

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فتح مكتب مدعي العموم الأوكراني تحقيقًا للوقوف على الأسباب والتداعيات التي أدت إلى قصف سجن يُحتجز فيه أسرى حرب أوكرانيين في جمهورية "دونيتسك" المعترف بها من جانب واحد، وأسفر عن مصرع 40 سجينًا.

وقال المكتب -في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة- إن البيانات المبدئية قبل المرحلة القضائية تُظهر أن القوات الروسية قصفت أراضي المستعمرة الإصلاحية رقم 120 بقرية /أولينيفكا/ بمقاطعة /فولنوفخا/ في منطقة دونيتسك.

وأوضح أنه ثبت أن القوات الروسية نظمت مكانًا للاحتجاز، حيث يتم احتجاز مدنيين وأسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية به بصورة غير قانونية.

وتبادلت موسكو وكييف في وقت سابق اليوم الاتهام بمسؤولية تنفيذ الهجوم على السجن، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات الأوكرانية نُفذت بصواريخ بعيدة المدى تلقتها كييف من الولايات المتحدة، فيما ينفي الجيش الأوكراني أن يكون شن الهجوم قائلا إنه "لم يشن ضربات صاروخية ومدفعية في منطقة أولينيفكا".

 


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