وذكر المكتب الإعلامى لدائرة الأمن الفيدرالى الروسى - لوكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه تم "منع هجوم إرهابي في منطقة ليبيتسك لـ 3 أعضاء من مجموعة تخريبية أنشأتها مجموعة متطرفة في القطاع الأيمن الأوكراني المحظور في روسيا".

وأوضح المكتب الإعلامي لدائرة الأمن الروسي أنه تم إلقاء القبض على 3 مواطنين أوكرانيين من بينهم رجل يبلغ من العمر 34 عاما وامرأتان واحدة تبلغ 36 عاما والأخرى 44 عاما في قرية جوريتسي بمنطقة دوبروفسكي، مشيرا إلى أنهم وصلوا روسيا في وقت سابق بهدف تنفيذ هجوم إرهابي.

وأشار إلى أن الأفراد الذين تم القبض عليهم كانوا أعضاء في مجموعة تخريبية واستطلاعية أنشأتها حركة القطاع الأيمن تحت رعاية جهاز الأمن الأوكراني".

وأضاف أنهم خططوا لتفجير عبوة ناسفة قوية في أماكن مزدحمة في إحدى منشآت البنية التحتية للنقل في ليبيتسك، وتم العثورعلى عبوات ناسفة ومراسلات في وسائل اتصالهم مع المشاركين النشطين في جماعة القطاع الأيمن المتطرفة.