الآثار الجانبية لمنتجات تفتيح البشرة.. ولماذا لا يجب استخدامها؟

كتبت إيناس البنا

عندما تكون معايير الجمال عالية يريد الجميع أن يظهر بمظهر جيد، وتعتبر البشرة الفاتحة والصافية هى الطريقة المفضلة التى ينظر بها الناس إلى الجمال، لذلك تلجأ الكثيرات إلى منتجات تفتييح البشرة، وهى منتجات كارثية على الجلد يمكن أن يكون لها آثار جانبية مميتة، حيث تعتمد على الكثير من المواد الكيميائية للحصول على بشرة أفتح، التى تقلل من تركيز وإنتاج الميلانين بشكل مؤقت، ما يؤدى إلى تفتيح البشرة.

الآثار الجانبية لمنتجات تفتيح البشرة

ووفقا لتقرير موقع health site هناك العديد من المخاطر المرتبطة بمنتجات تفتيح البشرة، والتى يمكن أن تضر بالصحة، حتى إن العديد من الدول حظرتها بسبب المخاطر التى تنطوى عليها.

بعض الآثار الجانبية لمنتجات تفتيح البشرة نكون:

حب الشباب

تحتوى عوامل التبييض والتفتيح على الستيرويدات القشرية التى تسبب حب الشباب، ويمكن أن تظهر فى أى مكان فى الجسم، بما فى ذلك الذراعين والظهر، وتشمل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والطفح الجلدى والبثور المؤلمة.

التسمم بالزئبق

وهناك الكثير من الزئبق المرتبط بتبييض البشرة وعوامل تفتيحها، والذى يسبب التعب وارتفاع ضغط الدم والكثير من الأعراض العصبية وحتى الفشل الكلوى.

التهاب الجلد

التهاب الجلد هو التهاب وتورم فى الجلد يمكن أن يسبب مشاكل مثل البثور والاحمرار وجفاف الجلد والقروح.

المتلازمة الكلوية

اضطراب فى الكلى ينتج عن تمزق الأوعية الدموية، يعيق ترشيح النفايات، وهى الوظيفة الأساسية للكلى.

اصنع منتجات الإضاءة الخاصة بك

يمكن للعديد من المكونات الطبيعية تفتيح البشرة دون أى مضاعفات أو آثار جانبية.