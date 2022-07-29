اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 08:16 م
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إنقاذ 61 حالة من الغرق وتسليم 185 طفلا تائها إلى ذويهم في رأس البر

الجمعة، 29 يوليه 2022 08:03 م
إنقاذ 61 حالة من الغرق وتسليم 185 طفلا تائها إلى ذويهم في رأس البر مصيف رأس البر
دمياط معتز الشربينى

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شهدت شواطئ مدينة رأس البر، برئاسة المحاسب وليد الشهاوى، تزايد إقبال المصطافين ورواد المدينة اليوم الجمعة.

وتم تزويد الشاطئ بعدد 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين، وعدد 4 خيام للإسعاف، وعدد 33 برج إنقاذ، موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

وتم إنقاذ عدد 61 حالة من الغرق، كما تم تسليم عدد 185 طفلا تائها إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع آخر ضوء بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة.

 

 


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