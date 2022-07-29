إعدام 73 كيلو جرام أغذية فاسدة خلال حملة بمدينة كوم أمبو

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، حملة مكبرة للجنة الهيئات الرقابية المختلفة بالمحافظة من رؤساء الأحياء ومكتب شئون البيئة والتراخيص وجهاز حماية المستهلك وإدارات العلاج الحر والطب البيطرى ومراقبة الأغذية والرقابة التموينية.

تأتى الحملة بهدف مراقبة وضبط الأسواق، والاطمئنان على التزام التجار بالقوانين والاشتراطات الصحية، مع المرور على جميع الأنشطة والمحلات التجارية والمطاعم والمخابز والصيدليات والعيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وأماكن بيع الخضروات والفاكهة.

ونجحت اللجنة فى المرور على 43 منشأة وكيان تجارى، وتحرير محضر بيئة، و4 محاضر نظافة، و3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، مع إعدام 73 كجم أغذية مختلفة، وكذا إعدام 33 لتر من المشروبات والعصائر لتغير خواصها الطبيعية، مع تحرير محضر للامتناع عن التفتيش، وتحرير 7 محاضر بمعرفة إدارة تموين وجهاز حماية المستهلك ، فضلاً عن ضبط 300 كجم دقيق.