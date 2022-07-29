إصابة 14 شخصًا بينهم 5 أطفال في انقلاب سيارة نقل طريق "الإسكندرية- مطروح"

مطروح - فريق المحافظات

شهد طريق الإسكندرية مطروح اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة نقل، ما أدى إلى إصابة 14 شخصًا، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقيهم العلاج اللازم.

بداية الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة إخطارا يفيد بحادث مروري، انقلاب سيارة نصف نقل في طريق "الإسكندرية - مطروح"، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارات الإسعاف لمحل الواقعة.

استقبلت مستشفى العلمين النموذجي 14 مصابًا، وهم "أسيل أمين رجب 4 سنوات، حنين عدلي عبد الله 9 سنوات، مشيرة هاشم الجينك 17 سنة، هاني أمين رجب 6 سنوات، لوزة هاشم الجينك 14 سنة، حبيبه عدلي عبدالله 9 سنوات، امين رجب امين 36 سنة ورجب هاشم امين 11 سنة، امارات احمد الجينك 35 سنة، إسلام محمد صالح 24 سنة، هاشم رجب امين 41 سنة، عدلي عبدالله مصطفي 41 سنة، سعاد أحمد دويدار 31 سنة، محمود عادل توفيق 21 سنة" وجميعهم من محافظة الغربية ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم إجراء الفحوصات اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.