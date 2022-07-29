إصابة 10 أشخاص نتيجة حادث تصادم على طريق "الإسماعيلية- السويس"

أُصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة مع دراجتين بخاريتين أمام مطار فايد على طريق "الإسماعيلية - السويس" دائرة مركز فايد وتم نقل المصابين الى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة رقم "ا ن ق 586' بدراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية السويس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.