اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 02:08 م
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى

الجمعة، 29 يوليه 2022 01:38 م
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى حادث تصادم_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى. 
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في طريق الإسكندرية الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.
 
 
وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله الي المستشفى. 
 
 
 
 وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، و ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

حادث مروري

طريق إسكندرية

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