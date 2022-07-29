إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة مع توكتوك أمام شاطئ الزهور بفايد

الإسماعيلية- فريق المحافظات

أُصيب شخصين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح، نتيجة تصادم سيارة مع توكتوك أمام شاطئ الزهور بمدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة رقم 3499 ج ي ا" مع توكتوك بدون لوحات معدنية أمام شاطئ الزهور بمدينة فايد بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتي إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من يوسف محمد عبدالرحيم 16 عام مقيم فايد مصاب سحجات وكدمات بالجسم ومحمد انور عثمان 15 عام مقيم نفس العنوان مصاب بجروح وكدمات بالجسم.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهما ورعايتهما طبيا، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.