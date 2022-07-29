اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 03:49 م
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أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية خلال صلاة الجمعة اليوم بالمساجد

الجمعة، 29 يوليه 2022 03:28 م
أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية خلال صلاة الجمعة اليوم بالمساجد قافلة دعوية بأوقاف الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بالتعاون مع وعظ الأزهر الشريف قافلة دعوية لمساجد الإسكندرية تحت اشراف الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بحضور الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية.

وشملت القافلة أداء خطبة الجمعة اليوم بمساجد الإسكندرية تحت عنوان "شهادة الزمان والمكان والجوارح على الخلق" ، كما تحدث عن فضل الهجرة النبوية .
 
وطالب الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بضرورة هجر المعاصي إلى الطاعة، ومن الكسل والخمول إلى الهمة والنشاط، ومن التدمير والتخريب إلى التعمير والبناء حتى نرقى بأمتنا، وننتهز الوقت في بناء شعب قوي ووطن قوي تحت قيادة واحدة واعية.
 
 

 


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