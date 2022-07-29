أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية خلال صلاة الجمعة اليوم بالمساجد

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بالتعاون مع وعظ الأزهر الشريف قافلة دعوية لمساجد الإسكندرية تحت اشراف الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بحضور الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية.

وشملت القافلة أداء خطبة الجمعة اليوم بمساجد الإسكندرية تحت عنوان "شهادة الزمان والمكان والجوارح على الخلق" ، كما تحدث عن فضل الهجرة النبوية .