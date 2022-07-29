"أوقاف أسوان" تحتفل بالعام الهجرى الجديد داخل مسجد الحاج حسن.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، مساء الخميس، احتفالية بحلول العام الهجرى الجديد، بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية أن السبت المقبل هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1444.

وشهد الاحتفال الذى أقيم بمسجد الحاج حسن بمدينة أسوان، أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية وأهالى محافظة أسوان.

بدأت فعاليات الإحتفال بالعام الهجرى الجديد بسماع أيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمات للقيادات الدينية بمديرية أوقاف أسوان، تضمنت الحديث فيها عن الفضائل والدروس والعبر الكثيرة المستفادة من الهجرة النبوية المباركة والتى لها العديد من المشاهد العظيمة، والتى ساهمت فى تغيير مسار الدعوة الإسلامية، وفى نهاية الإحتفال تم تقديم مقتطفات من الإبتهالات والتواشيح الدينية وسط جموع من الحاضرين.

وقدم نائب محافظ أسوان، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى و للشعب المصرى بالكامل وخاصة أبناء المحافظة بكل فئاتهم وأطيافهم، متمنياً بأن يكونوا دائماً كتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد لإعلاء شأن أسوان وأن تظل مصرنا الحبيبة فى أمن وأمان وإستقرار لتحقيق ما نصبو إليه من آمال وطموحات.