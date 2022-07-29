أمن سوهاج يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة سيدة طافية بنهر النيل

سوهاج محمود مقبول

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها، من أجل كشف غموض العثور على جثة لسيدة فى الخمسين من العمر عثر عليها طافية بنهر النيل بجوار المدينة الجامعية، تم انتشال الجثة وتم نقلها لمشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة لسيدة طافية بنهر النيل بجوار المدينة الجامعة تبين أنها لسيدة فى العقد الخامس من العمر.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط المباحث بالعثور على جثة لسيدة طافية فى نهر النيل بجوار المدينة الجامعية وتبين من التحريات الأولية أن الجثة تخص سيدة مجهولة تبلغ من العمر حوالى 50 سنة.

تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى ولم يتعرف عليها أحد تم نشر أوصاف السيدة على المراكز والأقسام وجار فحص بيانات الغياب الموجودة بدائرة المديرية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.