أكثر من نصف مليون جنيه.. مساعدات لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للفئات المستحقة والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة لتخفيف العبء والمعاناه عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بأنه تم تسليم مساعدات مالية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للشباب والأسر الأكثر إستحقاقاً بنطاق المحافظة من أصحاب الحرف المتنوعة بقيمة إجمالية تقدر بـ ( 500) ألف جنيه ، فضلا عن تسليم (3) أكشاك مجهزة ومزودة بالبضائع وعداد الكهرباء والديب فريزر بتكلفة (90) ألف جنيه لتوفير مصدر رزق ثابت لهم يعينهم على تلبية متطلبات الحياة ليصبح إجمالى ما تم تقديمه من مساعدات مالية ( 590) ألف جنيه.

ومن جانبه أشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجهود مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة وما يقدمونه من دور هام وحيوى فى خدمة وتنمية المجتمع ، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.





