أسوشيتدبرس: واشنطن تجد صعوبة فى فرض عزلة دبلوماسية على روسيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن جهود الولايات المتحدة لفرض عزلة على روسيا تواجه تعقيدا، متحدثة عن النشاط الملحوظ للمسئولين الروس وفى مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكرت الوكالة أن إدارة بايدن تحب القول إن روسيا أصبحت معزولة دوليا بسبب غزوها لأوكرانيا، إلا أن كبار المسئولين فى موسيكو لم ينعزلوا فى الكرملين، وحتى الولايات المتحدة تريد الحديث معهم الآن.

وكان الرئيس الروسى التقى بعدد من القادة والرؤساء فى الآونة الأخيرة بينهم رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، الذى تعد بلاده عضوا فى حلف الناتو، بينما قام وزير خارجيته سيرجى لافروف بجولة حول العالم يبتسم ويصافح نظرائه ويلتقط الصور معهم، بينهم أصدقاء للولايات المتحدة.

ويوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إنه يريد إنهاء من الجمود الدبلوماسى الأمريكى على مستوى القيادة مع لافروف لمناقشة إطلاق سراح محتجزين أمريكيين، وأيضا قضايا متعلقة بأوكرانيا، ولم يتم تحديد موعد زمنى للاتصال بعد، إلا أنه متوقع خلال الأيام القادمة.

وترى أسوشيتدبرس إن المصافحات والمكالمات الهاتفية تثير شكوكا حول جزء من إستراتيجية الولايات المتحدة التى تهدف إلى إنهاء الحرب فى أوكرانيا، وهى أن العزلة الدبلوماسية والاقتصادية، إلى جانب الانتكاسات فى المعارك، ستجبر روسيا فى النهاية على إعادة قواتها إلى البلاد.

وأضافت الصحيفة: وحتى مع إعلانه عن خطط لإجراء اتصال هاتفى مع لافروف، واصل بلينكن إصراره على أن روسيا معزولة حقا، وقال إن سفر كبار مسئوليها هو مجرد سيطرة على الضرر، ورد فعل على الانتقادات الدولية التى تواجهها موسكو بسبب حرب أوكرانيا.

ويقول المسئولون الأمريكيون إن روسيا تحاول تعزيز التحالفات القليلة المتبقية لها، بعضها مع خصوم أمريكا، إلا أن دولا شريكة للولايات المتحدة استقبلت بترحاب أيضا كبار المسئولين الروس.