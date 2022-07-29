اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 03:29 م
أكرم القصاص
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أسعار النفط تسجل 108.92 دولار لبرنت و 98.21 دولار للخام الأمريكى

الجمعة، 29 يوليه 2022 02:00 م
أسعار النفط تسجل 108.92 دولار لبرنت و 98.21 دولار للخام الأمريكى براميل نفط
كتبت مروة الغول

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سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 108.92 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 98.21 دولار للبرميل.
 
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن، لم يتطرق خلال محادثاته الهاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.
 
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية: "لم تُطرح مسألة وضع حد لسعر النفط الروسي بأي شكل من الأشكال خلال المحادثة بين الزعيمين".
 
وصرح بايدن في وقت سابق بأن وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيسمح للولايات المتحدة بخفض أسعار الوقود في البلاد.
 
ومن جهته أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا لن تصدر النفط إلى الأسواق العالمية بأسعار يحدد الغرب سقفها، وإن كان ذلك سيكبدها الخسائر.
 
 
 

اسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس الوسيط



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