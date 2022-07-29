أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4 دولارات للبرميل وتوقعات باستقرار الإمدادات

كتب عبد الوهاب الجندى

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأوروبية، اليوم الجمعة، في ظل حالة الترقب المتعلقة بنتائج اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل، والتوقعات بإبقاء مستويات إنتاج النفط دون تغيير.

وقالت وسائل إعلان إن أسعار النفط ارتفع بأكثر من 4 دولارات للبرميل في ظل تقلص التوقعات بشأن تعزيز الإمدادات في السوق.

وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، والتي ينقضي أجلها اليوم الجمعة، بنحو 2.30 دولار إلى 109.44 دولارات للبرميل، بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ الخامس من يوليو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر اليوم 2.24 دولار إلى 104.07 دولارات للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بـ 2.20 دولارًا إلى 98.62 دولارًا للبرميل.

وانخفض العقدان في يوليو بواقع 4.7 بالمئة و6.8 بالمئة على التوالي.

وتوقع مسح لـ"رويترز" أن يسجل خام برنت 105.75 دولارات للبرميل في المتوسط، وأن يسجل الخام الأميركي 101.28 دولار للبرميل في المتوسط هذا العام.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أو التكتل المعروف باسم "أوبك+"، في الثالث من أغسطس عاملاً مهمًا في أسعار السوق.

وكشفت مصادر في "أوبك+" أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر، ولكن مصدرين في التكتل أبلغا رويترز بأنه ستجري مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج.

وأشار محللون إلى أنه سيكون من الصعب على "أوبك+" زيادة الإمدادات في ظل الصعوبات التي يواجهها كثير من المنتجين بالفعل للوفاء بحصص الإنتاج.