أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة 29-7-2022.. ذهب عيار 21 يسجل 1000 جنيه

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 29-7-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تستهدف خطة الدولة تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 10% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 22/2023، وترشيد عمليّات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة، وارتفاع أسعار الذهب بقيمة 6 جنيهات، إذ صعد سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- من 994 جنيها للجرام إلى 1000 جنيه في التداول.



الحكومة تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل وزيادة الصادرات إلى 35 مليار دولار أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023، وذلك ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي. أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023، وذلك ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن أهم مُستهدفات الخطة على مستوى الـمُتغيّرات الاقتصادية الكلية، وبعض الـمُتغيّرات القطاعية وتتمثل مستهدفات في مجال التنمية الاقتصادية، في تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا لامتصاص فائض العرض، للإبقاء على مُعدل البطالة في حدود 7.3% من جملة القوى العاملة، بالإضافة إلى زيادة مُعدّل الادخار إلى نحو 9.9% عام 22/2023، ورفع مُعدّل الاستثمار إلى نحو 15.2%، فضلًا عن زيادة صافي تدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر إلى نحو 10 مليار دولار في عام الخطة.

كما تضمنت مستهدفات الخطة في مجال التنمية الاقتصادية وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 10% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 22/2023، وترشيد عمليّات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة، مع تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وفقًا لدليل النمو الاحتوائي، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال.

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1000 جنيه للجرام أسعار الذهب اليوم في مصر، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 6 جنيهات، إذ صعد سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- من 994 جنيها للجرام إلى 1000 جنيه في التداول. أسعار الذهب اليوم في مصر، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 6 جنيهات، إذ صعد سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- من 994 جنيها للجرام إلى 1000 جنيه في التداول.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 1000 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 18 يسجل 857 جنيها للجرام

سعر جرام الذهب من عيار 24 يسجل 1143 جنيها

سعر الجنيه الذهب 8000 جنيه

تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى والمتميز بالعاشر من رمضان الأحد 7 أغسطس قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات لعمرانية، إن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد الموافق 7 أغسطس، وحتى يوم الثلاثاءالموافق 3 يناير عام 2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالأحياء (22 – 23 – 24 - 35 - 36 )، وقطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 37 بالمدينة، وذلك وفقاً للمواعيد المقررة من جهاز المدينة. قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات لعمرانية، إن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد الموافق 7 أغسطس، وحتى يوم الثلاثاءالموافق 3 يناير عام 2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالأحياء (22 – 23 – 24 - 35 - 36 )، وقطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 37 بالمدينة، وذلك وفقاً للمواعيد المقررة من جهاز المدينة.

وأضاف "الجزار"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنَّ على الحاجزين التوجه إلى الإدارات المختصة بجهاز مدينة العاشر من رمضان في المواعيد المقررة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية والمستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.