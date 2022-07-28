CNN: واشنطن تعرض صفقة تبادلية لروسى مدان بتجارة السلاح بأمريكيين محتجزين فى موسكو

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن تقديم إدارة بايدن عرضا لموسكو، بتبادل فيكتور باوت، الروسى المدان بالإتجار فى الأسلحة والذى يقضى حكما أمريكيا بالسجن لمدة 25 عاما، باثنين من مواطني الولايات المتحدة المحتجزين لدى روسيا، وهما لاعبة السلة بريتنى جرينير وبول هويلان، وذلك بعد أشهر من النقاش الداخلى، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وأخبر المصدر شبكة سى إن إن الامريكية بأن خطة التبادل حظت بدعم من الرئيس جو بايدن، بعدما تمت مناقشتها منذ وقت سابق هذا العام. ودعم بايدن للخطة على الرغم من معارضة وزارة العدل التي عادة ما تعترض على تبادل السجناء.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلنكين أن الولايات المتحدة قدمت عرضت جوهريا لموسكو قبل عدة أسابيع مقابل هويلان وجرينر، الذين تصنف احتجازهما على أنه محتجزين عن طريق الخطأ.

وفى مؤتمر صحفى بوزارة الخارجية، الأربعاء، قال بلينكن إن بايدن مشارك بشكل مباشر، وأيد المقترح. وعلى الرغم من أن بلينكن لم يؤكد بشكل مباشر أن باوت الروسى هو جزء من الاتفاق، وقال إنه لا يستطيع ولن يدخل فى أى تفاصيل تتعلق بالاقتراح الأمريكى المقدم، للروس على مدار أسابيع عديدة الآن.

وقال إنه فيما يتعلق بالرئيس: بالطبع لم يكن فقط مشاركا بشكل مباشر، هو يوقع أى مقترح نقدمه، لاسيما عندما يتعلق بأمريكيين تم احتجازهم بشكل تعسفى فى الخارج، بما فى ذلك تلك القضية.

وقال مصدر رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية لـ "سى إن إن" إن موسكو لم تقدم ردا فى البداية على العرض الجوهرى الذى تم تقديمه لأول مرة فى يونيو الماضى، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب موافقة الطرفين.