6 أعراض تحذيرية لتآكل الدماغ.. منها الصداع المستمر وتيبس الرقبة

كتبت إيناس البنا

هل تعلم أن عقلك يمكنه أيضًا أن يأكل نفسه؟ حيث إن دماغك يغير باستمرار بنيته المجهرية، ويفعل ذلك عن طريق "أكل" نفسه.

ما الذى يجعل دماغك يأكل نفسه؟

يبدأ دماغك فى أكل نفسه عندما يتعرض جسمك لقلة النوم، لذا حاول أن تكافح من أجل النوم فى الليل بوقت محدد، وإلا سيبدأ عقلك فى أكل نفسه، ووفقًا للدراسات حسب موقع healthsite، فيما يلى بعض الأعراض التى قد تظهر على عقلك عندما تكون الأمور غير صحيحة.

بعض الأعراض التى يمكن أن تشير إلى أن دماغك يأكل نفسه ببطء هى:

الصداع المستمر الحمى تيبس الرقبة فقدان الشهية الغثيان أو القىء تغير الحالة العقلية

لذلك إذا كنت تعانى من أى مما سبق، تأكد من استشارة الطبيب على الفور وفحص دماغك.

طرق للحفاظ على صحة الدماغ

بصرف النظر عن الحصول على قسط كافٍ من النوم للحفاظ على صحة الدماغ، هناك العديد من الأشياء التى يمكن للمرء القيام بها لإبقاء الدماغ سعيدًا وصحيًا، وقد يشمل بعضها ممارسة الرياضة بانتظام، وإبعاد التوتر، وممارسة التأمل بانتظام، وتناول الأطعمة الصحية، والبقاء نشطًا اجتماعيًا.