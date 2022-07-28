147 طالبًا يؤدون اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية في كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن كلية التربية النوعية شهدت انعقاد الاختبارات المقررة لطلاب الثانوية العامة لقسمي التربية الفنية والتربية الموسيقية، وأدى 109 طالباً وطالبة الامتحانات بقسم التربية الفنية، و38 طالب وطالبة بقسم التربية الموسيقية.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه تيسيراً علي أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً، مؤكداً أن الجامعة أنهت استعداداتها بتجهيز مقار لجان اختبارات القدرات للطلاب، وتوفير وسائل الراحة لهم، كما تم الانتهاء من صيانة الأجهزة وأعمال الصيانة بقاعات التقديم الإلكتروني وصالة الاستقبال، واستعداد الجامعة لبدء استقبال مراحل التنسيق، التي تفتح أبوابها عقب إعلان نتائج الثانوية العامة.

وتفقد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اختبارات القدرات للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام والراغبين في الالتحاق بشعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية النوعية، موضحاً الإرشادات العامة التي يجب اتباعها لأداء اختبارات القدرات أهمها إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات، والتزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات وخصوصًا المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

وأضافت الدكتور أمانى شاكر، عميد كلية التربية النوعية، أن الكلية تشهد اختبار القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بقسمى التربية الفنية، والتربية الموسيقية، وأنه على من يرغب فى إجراء الاختبارات التسجيل على موقع تنسيق اختبارات القدرات وتقديم الأوراق المطلوبة وهي " أصل رقم الجلوس وصورتين من رقم الجلوس، وصورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين شخصية و الإيصال المطبوع من موقع التنسيق بحجز اختبارات القدرات".



اداء الطلاب الامتحانات بكلية التربية النوعية



اعضاء وهيئة تدريس التربية النوعية



جانب من اداء الطلاب للإمتحان