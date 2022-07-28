اليوم السابع
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يوسف بائع الفريسكا ..تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر فى الإسكندرية.. صور

الخميس، 28 يوليه 2022 10:48 ص
يوسف بائع الفريسكا ..تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر فى الإسكندرية.. صور يوسف أشهر بائع فريسكا
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت أسرة يوسف السيد راضى الشهير ببائع الفريسكا بالإسكندرية، أن تشييع الجثمان سيكون من مسجد النهضة فى منطقة أبوقير بالإسكندرية، عقب صلاة الظهر، والعزاء ليلا فى منطقة المعمورة.
 
كان قد توفى الشاب يوسف السيد راضى 32 عام والشهير بأشيك بائع فريسكا بالإسكندرية، منذ قليل، على طريق العلمين فى حادث سيارة ولقى مصرعه فى الحال.
 
يوسف كان يعمل فى مجال بيع الفريسكا منذ 18 عاما بعد وفاة والده فى منطقة ابو تلات بالإسكندرية، وحصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 فى إدارة الاعمال، وعمل فى خدمة العملاء لفترة فى أحد شركات المحمول، حتى قرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع الفريسكا.
 
بائع الفريسكا فى الشتاء
بائع الفريسكا فى الشتاء

يوسف أشهر بائع للفريسكا قبل الوفاة
يوسف أشهر بائع للفريسكا قبل الوفاة

يوسف بائع الفريسكا بالاسكندرية
يوسف بائع الفريسكا بالاسكندرية

يوسف بائع الفريسكا فى الاسكندرية
يوسف بائع الفريسكا فى الاسكندرية

يوسف بائع الفريسكا قبل وفاته
يوسف بائع الفريسكا قبل وفاته

يوسف بائع الفريسكا
يوسف بائع الفريسكا
 

 


يوسف بائع الفريسكا

جنازة بائع الفريسكا

وفاة يوسف بائع الفريسكا

وفاة أشهر بائع للفريسكا بالاسكندريه

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يوسف السيد الشهير ببائع الفريسكا بالإسكندرية



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