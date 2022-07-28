وكيل "تعليم الغربية" يجتمع بمديرى التعليم الإعدادى لمناقشة مقترحات تطوير العمل

الغربية عادل ضرة

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً بمديرى مراحل التعليم الإعدادى بالإدارات التعليمية العشر، بحضور صبرى الدسوقي، وكيل المديرية، والسيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية، والقائم بأعمال مدير عام التعليم العام، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن، وغادة عبية، مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية، وذلك لمناقشة مقترحات تطوير العمل تيسيرا على أولياء الأمور، وكذلك لاشتراك الطلاب في الأنشطة الصيفية بالمدارس.

وخلال الاجتماع، وجه وكيل الوزارة الشكر لمديري مراحل التعليم الإعدادي بالعشر إدارات على الجهد المبذول خلال العام الدراسي 2021 / 2022، وقدم شهادات التقدير لأعضاء التعليم الإعدادي ومديري المراحل، ودرع التميز لإدارة شرق المحلة التعليمية.

وكان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد عقد اجتماعاً بحضور وكيل المديرية، مدير عام التعليم الفني ومديري الإدارات النوعية صناعي تجاري زراعي فندقي، وذلك لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية2021 / 2022 والتي ستبدأ يوم السبت 30 يوليو الجاري، وتستمر حتى الجمعه 12 أغسطس القادم.

وخلال الاجتماع ، أكد وكيل الوزارة على الانتهاء من تجهيز وفرش جميع مقار اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية وكذلك فرش وتجهيز الاستراحات الخاصة بالقائمين على أعمال الامتحانات.

كما أكد أيضاً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات للمعلمين والطلاب خلال سير الامتحان.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ المناسب لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر وحزم، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. ونشر التعليمات الخاصة بمنع واصطحاب المحمول نهائيا كما تم الانتهاء من تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية العشر للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديريه لمتابعة الامتحانات وتذليل أى عقبات قد تواجه سير الامتحان.